Motocicleta e carro se chocam e condutor fica com grande ferimento na cabeça

O acidente entre uma motocicleta Pop, de cor branca, e um veículo Gol, dourado, deixou Valmir Oliveira Sodré, com um grande ferimento na cabeça. O caso aconteceu em Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

O choque entre os dois veículos foi presenciado por testemunhas, por volta das 16h, da tarde desta sexta-feira (26), no cruzamento entre a avenida Belém e a travessa 15 de Agosto. Testemunhas disseram que o piloto da moto teria avançado a preferencial, o que acabou provocando a colisão. A choque entre os dois veículos foi tão violenta que resultou em um grande corte na cabeça do motociclista, ainda que ele estivesse usando o capacete de proteção.

O motorista do carro permaneceu no local da batida, não teve o nome divulgado pelos órgãos públicos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou o motociclista para atendimento no Hospital Regional do Tapajós (HRT).