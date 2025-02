Moto roubada é identificada pela Polícia Científica durante operação em Viseu

Uma motocicleta que estava com registro de roubo e possuía sinais de adulteração foi apreendida na tarde desta sexta-feira (14/2), na vila de Açaiteua, zona rural do município de Viseu, nordeste do Pará. A ação ocorreu com o auxílio da Polícia Científica do Pará (PCEPA), por meio do Núcleo Avançado de Bragança, durante uma operação para combater os crimes de roubo, furto e adulteração de veículos automotores.

A operação tinha o objetivo de coibir irregularidades. Coordenada pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), com o apoio de agentes da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar de Viseu e da equipe da Polícia Científica, foram realizadas barreiras de fiscalização em pontos estratégicos da região. Dezenas de veículos foram vistoriados e os agentes constataram que muitos possuíam pendências administrativas, como licenciamento atrasado, o que resultou em apreensões.

“Nossa participação foi fundamental para constatar fortes indícios de adulteração no motor de uma motocicleta localizada na referida vila. Esse veículo estava com registro de roubo no sistema. A ação reforça a importância dos órgãos de segurança trabalharem em conjunto, o que garante mais eficiência nas operações”, disse o perito criminal João Rodrigues, responsável pela equipe da PCEPA.

A operação faz parte de ações estratégicas de segurança pública na região, que possui grande circulação de veículos em situação irregular, o que contribui para uma maior sensação de segurança e tranquilidade para os moradores.

O diretor-geral da Polícia Científica do Pará, Celso Mascarenhas, afirma que as perícias em veículos ajudam a identificar veículos roubados e a devolvê-los aos seus proprietários.

“Esse serviço é realizado diariamente na Polícia Científica do Pará, nas nossas regionais, quando solicitado pelas autoridades policiais e também fazendo parte dessas equipes em operações, principalmente no interior. Deslocamos os peritos das nossas sedes para realizarem essas operações simultâneas. É um serviço de muita valia para a sociedade, porque a gente pode identificar várias adulterações, bem como devolver o veículo para a pessoa que teve seu bem roubado”, explica.