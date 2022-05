Morte em Águas Lindas: idoso é atropelado por motociclista nesta sexta-feira (06/05)

Um homem de 70 anos, identificado como Raimundo Nonato Barros da Fonseca, foi atropelado no bairro Águas Lindas, no limite entre Belém e Ananindeua, na manhã desta sexta-feira (6). Ele estava numa bicicleta e foi atingido por uma motocicleta. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, sem chance de socorro. O motociclista que o atingiu não parou para prestar socorro.

O acidente fatal ocorreu na rua Oswaldo Cruz, uma das principais vias do bairro. A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime. Policiais civis e militares estão colhendo informações sobre quem poderia ser o motociclista atropelador e qual o modelo da moto. Diligências estão em curso para tentar localizar o condutor da moto.

Revoltados, moradores da área interditaram a via onde o acidente ocorreu. Fizeram uma fogueira grande com galhos de árvores, pneus e outros materiais inflamáveis. O líder comunitário Manoel Felício disse que há anos o trânsito do bairro é caótico e que necessita de nova sinalização.

"Os acidentes estão se tornando cada vez mais comuns e agora estamos nessa situação: uma pessoa morreu. Estamos pedindo sinalização, ciclofaixas... não dá para continuar assim", criticou Felício.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Prefeitura de Belém, que é responsável pelo trecho da área limítrofe.

Como denunciar o motociclista que causou o acidente?

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

