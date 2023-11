Marabá tem tiroteio em praça pública: uma pessoa morre e duas ficam feridas 

Disparos, correria e gritos de desespero. Em pouco minutos, o que era para ser um passeio tranquilo, na noite deste sábado (18), virou uma confusão generalizada com o registro da morte de um jovem, conhecido somente como "Dudu” e o baleamento de outras duas pessoas, na Praça da Folha 33, no Núcleo Nova Marabá, na cidade de Marabá, sudeste do Pará.

Conforme a Polícia Militar, o jovem foi alvejado com vários disparos de arma de fogo. Testemunhas disseram que o tiroteio provocou um tremendo alvoroço na praça. As vítimas estariam se divertindo em um bar ao serem atingidas pelos tiros.

A motivação da violência contra o grupo de pessoas não foi esclarecida, até então, pelos agentes de segurança do município marabaense. Nenhuma das pessoas – a vítima fatal e os feridos à bala – foram identificados. O estado de saúde delas também não foi informado, até então.

Segundo a Polícia Civil, os feridos teriam sido conduzidos para o Hospital Municipal de Marabá (HMM). A Polícia Militar esteve no local do crime e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para providenciar a remoção do corpo e a perícia médica.