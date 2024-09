Mais de 29 kg de maconha são apreendidos em ônibus na BR-230, em Medicilândia

Cerca de 29,5 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro de uma mala que estava em um ônibus na BR-230, no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. A ação policial ocorreu na noite de segunda-feira (09), no quilômetro 743, durante uma fiscalização de rotina.

Segundo a PRF, tudo ocorreu por volta de 18h15, quando os policiais pararam um ônibus de viagens intermunicipais que havia saído da cidade de Novo Progresso com destino ao município de Altamira. Durante a abordagem, foi identificado um passageiro que, durante conversas com os agentes da PRF, demonstrou nervosismo ao ser questionado sobre o motivo da viagem. O homem alegou que estava sozinho a caminho de Altamira, onde iria passear e informou não ter mala.

Após inspeção do bagageiro do ônibus, foi encontrada uma mala que pertencia ao suspeito. Diante da situação, os policiais realizaram a vistoria e constataram a presença de 35 tabletes de substância semelhante a maconha.

Dessa maneira, o passageiro e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Medicilândia para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por tráfico de drogas.