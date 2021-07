Mãe que perdeu a filha durante acidente continua internada em estado grave

É grave o estado de saúde de Sidneide Gonçalves Sena Soares, de 34 anos, que teve as duas pernas fraturadas e está internada no Hospital Geral de Parauapebas. A mulher é uma das vítimas de um acidente de trânsito, registrado na tarde do último sábado (10), no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. A segunda vítima era a filha de Sidneide, Kelly Kauany, de 16 anos, que não resistiu e morreu no local.

De acordo com informações de testemunhas, mãe e filha estavam em uma motocicleta modelo Honda Biz. Na esquina da rua 24 de março com a rua Fortaleza, Kelly, que era quem pilotava a moto, teria avançado a preferencial, quando foi atingida por uma caminhonete, conduzida por Maicon Gomes de Oliveira, 23.

Com a força da batida, ainda de acordo com populares, a adolescente foi arremessada para o alto, bateu na parede de um prédio e caiu numa calçada. Sidneide foi lançada ao chão.

Logo após o acidente, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local. Os socorristas ainda tentaram reanimar Kelly, mas ela já estava sem vida. A garota morreu logo em seguida devido ao forte baque no crânio. Sidineide foi removida ao Hospital Municipal, mas com o agravamento de seu estado de saúde, precisou ser transferida para o Hospital Geral de Parauapebas.

Já o condutor da caminhonete permaneceu no local do acidente, enquanto as vítimas eram atendidas. Com a chegada de uma guarnição da Polícia Militar, ele se apresentou espontaneamente aos policiais e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou declarações e depois foi liberado.

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (DMTT), recolheu os dois veículos envolvidos no acidente para perícia. O corpo de Kelly Kauany foi removido para necropsia pelo Instituto Médico Legal (IML). Com informações do site Zé Dudu.