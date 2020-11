Maconha, cocaína e dinheiro são apreendidos em ação da Polícia Militar em Barcarena

Uma ação realizada por guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) em apoio ao 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Barcarena, região metropolitana de Belém, resultou na apreensão de entorpecentes, de dinheiro, de arma de fogo ilegal e de munições. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (13) pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, denúncias de populares indicaram o local em que serviria de ponto de distribuição de drogas no bairro Novo Horizonte. Os agentes, então, foram até a localidade para averiguar as informações recebidas. Na residência indicada, foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e mais duas munições intactas do mesmo calibre.

Além disso, foram apreendidas quatro papelotes de substância similar a maconha; cinco invólucros de substância similar a cocaína e mais 10 pacotes de substância similar a pasta base de cocaína. Uma quantia de R$765 também foi encontrada no local. Não foi informado pela PM se alguma prisão foi realizada. A operação conjunta foi realizada na última terça-feira (10).