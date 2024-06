‘Macapá’ morre após troca de tiros com a polícia, no Marajó

Na madrugada desta sexta-feira (14/06), um homem, identificado pelo apelido “Macapá”, morreu após reagir a uma abordagem da Polícia Militar do Pará (PMPA), em Gurupá, na Região de Integração do Marajó. Conforme a narrativa policial, o indivíduo, que tem uma extensa ficha criminal, incluindo latrocínio e pirataria, foi atingido por tiros disparados pelos militares e não resistiu. Com informações do site Notícia Marajó.

Segundo informou o coronel Márcio Abud, comandante do 12º Comando de Policiamento Regional (CPR 12) do Marajó Ocidental, uma equipe do 77º Pelotão Destacado de Polícia Militar estava se aproximando da quadra municipal, para finalizar uma festa que acontecia no local, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita.

Quando chegaram próximo ao homem para realizar o procedimento de abordagem, o indivíduo sacou uma arma de fogo e apontou na direção dos policiais. Diante da iminente agressão, os militares reagiram e efetuaram dois disparos contra o cidadão, que foi socorrido e levado ao hospital municipal.

Com Macapá foram apreendidos uma arma de fogo calibre 22 e sete munições do mesmo calibre intactas.

Histórico criminal



A PM informou que o suspeito possuía um extenso histórico criminal, com passagens por crimes como latrocínio, roubos (pirataria) e extorsão. Ele tinha condenação pelos crimes e cumpria prisão domiciliar em regime aberto. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Gurupá e está sendo investigado.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar, e aguarda retorno.