Jovem tem a mão decepada durante briga com o cunhado

João Vitor Batista da Silva, de 32 anos, teve uma de suas mãos decepada a golpes de terçado, durante uma briga com o cunhado, neste sábado (12), em uma mercearia, localizada na Vila de Jubim, em Salvaterra, no Marajó. A outra mão também teria sido atingida pelos golpes. As informações são do portal Ver-o-Fato.

O motivo da briga ainda não foi divulgado, porém pessoas que estavam no local informaram que os dois homens teriam começado uma discussão. O cunhado da vítima, identificado como Samuel Amorim da Silva, teria desferido vários golpes de terçado em direção a ele, atingido suas mãos. Na tentativa de se defender, João Vitor teria levantado seu punho esquerdo, e com a força do golpe perdido a mão. A mão direita também foi atingida durante o ataque.

João Vitor foi encaminhado para o Hospital Municipal da cidade e encontra-se em estado grave. Segundo informação, ele precisará passar por cirurgia. A mãe e familiares da vítima que moram no município de Ananindeua, no bairro da Cidade Nova, tentam fazer a transferência dele para um hospital na capital.

O acusado foi preso pela Policia Militar e está na delegacia de Salvaterra.