Jovem tem a cabeça esmagada na estrada, em São Miguel do Guamá

O acidente aconteceu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), na proximidade da ponte do Itaquiaçu, na BR-010, cerca de 3 quilômetros da sede do município de São Miguel do Guamá, no nordeste paraense, deixando uma vítima fatal, identificada apenas pelo apelido de Pariri Mecânico. Ele estava numa motocicleta. Com informações do portal SMG.

O rapaz teve a cabeça completamente esmagada e o corpo dele ficou estirado no meio da rodovia. Motoristas, que passavam pelo local, nem acreditavam no que viram, de tão chocante que era a cena.

Ninguém testemunhou o acidente. Não há informações sobre o que aconteceu, de fato, para provocar a queda da moto e o esmagamento da cabeça de Pariri.

Pela manhã, o Instituto Médico Legal Renato Chaves providenciou a remoção do corpo de Pariri.

A BR-010 é uma rodovia federal que vai de Estreito, no Maranhão, ao entroncamento com a BR-316, no município paraense de Santa Maria do Pará.