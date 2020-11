Jovem sofre acidente com camionete e perde parte do couro cabeludo em Santarém

Um grupo de amigos de Amanda Suelen Sousa Santos, com autorização da família dela, organiza um jogo de futebol solidário para o dia 24 deste mês de novembro, a fim de arrecadar fundos que possam ajudar no tratamento da jovem, vítima de acidente no domingo (15). Ela perdeu parte do couro cabeludo e sofreu ferimentos no rosto, após tentar desviar de animais na rodovia Translago, já perto da Vila Curai, na Região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará.

Amanda estava com uma amiga no banco do carona, e essa outra jovem sofreu uma torção no tornozelo. Amanda se feriu mais gravemente. De acordo com amigos, ela precisará passar por cirurgias reparadoras e eles querem ajudar financeiramente os familiares, com a ação do jogo solidário.

A partida de futebol será realizada na próxima terça-feira (24) no Colosso do Tapajós e toda a bilheteria será entregue à família de Amanda. Ela segue internada no Hospital Municipal Dr. Alberto Toletino Sotelo, com quadro de saúde estável. Amigos de Amanda contaram que ela está consciente e conversa com familiares.