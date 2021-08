Jovem relata que foi roubada por homem armado com faca no Bosque Rodrigues Alves

Uma jovem usou suas redes sociais para fazer um relato sobre um assalto que sofreu no Bosque Rodrigues Alves, uma das principais áreas de lazer da capital paraense. De acordo com a cabeleireira Lenny Moraes, ela perdeu o aparelho celular quando foi abordada por um assaltante com uma faca no último domingo, 01.

A jovem justifica o relato dizendo que espera que seu depoimento possa deixar os demais frequentadores do espaço em alerta. "Ontem fui assaltada dentro do bosque, não queria contar como perdi meu celular, mas expondo a situação eu posso evitar que aconteça o pior com outra pessoa", alega

Lenny conta que, no dia do crime, sua filha saiu correndo por um caminho do bosque que tinha poucas pessoas e ela foi atrás da criança. "Quando chegamos próximo da caverna, um rapaz surgiu de traz com uma faca me ameaçando e pegou meu celular. Eu falei com um rapaz da barraca de lanche, chamamos os guardas e nenhum atendeu. A polícia chegou depois de uma hora e nada resolvido. Enfim, oq era pra ser um domingo de lazer ficou um trauma pra mim e minha filha", relatou a vítima.

Ainda segundo a cabeleireira, os criminosos pulam o muro do bosque e se escondem, esperando o momento certo de atacar as vítimas. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e com a Guarda Municipal sobre a segurança no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves e aguarda retorno.