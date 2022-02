Jovem é presa suspeita de assassinato; vídeo do crime foi divulgado na web

Emanuely Sousa, de 19 anos, foi presa, nesta quarta-feira, por ser suspeita de assassinato, no bairro Alvorada, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá (MT). A jovem estava sendo procurada pela polícia, após morte Gediano Silva, de 19 anos, no dia 25 de janeiro. O vídeo do assassinato foi postado na internet. A cabeça dele foi jogada em um contêiner de lixo, na Avenida Goiás. As informações são do G1/MT.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso, Emanuely foi localizada em uma residência, no bairro Alvorada, usada como ponto de tráfico de drogas. A jovem foi presa em flagrante por tráfico de drogas e pelo homicídio qualificado. A moça não aparece no vídeo, mas é suspeita de ser a 'dona da voz'. A polícia tenta identificar os demais suspeitos.



A 'Princesinha Macabra', como ficou conhecida na web, chegou a fazer, hoje, uma postagem nas redes sociais zombando das buscas. Um amigo pergunta: "Está com o rabo entre as pernas com medo de ser presa?". Desdenhando da pergunta, Emanuely responde: "Olha a minha preocupação".

Entenda o caso:

No dia 25 de janeiro, a vítima Gediando Silva avisou à família que após o trabalho, na zona rural, iria vender um celular para pagar uma dívida. O jovem não voltou para casa e não deu notícias. Horas depois, moradores da cidade encontraram a cabeça dele jogada em um contêiner de lixo. Testemunhas informaram que a cabeça foi arremessada de dentro de um carro.