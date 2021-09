Jovem é morto com três tiros na lanchonete onde trabalhava, em Redenção

O jovem Elvis Santos Silva, de 24 anos, foi assassinado nove dias antes de seu aniversário, morto a tiros em Redenção, município no Sul do Pará. O rapaz foi morto em um caso com características de execução, sendo surpreendido pelos assassinos na lanchonete onde trabalhava. Atingido por três tiros, Elvis morreu enquanto recebia os primeiros-socorros, ainda na lanchonete.

Conforme informou o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime foi registrado por volta das 19h, no estabelecimento que fica na Rua C10, esquina com a Rua Olga Lustosa, no Setor Planalto. Quando a viatura da PM chegou ao local para averiguar a denúncia de baleamento, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) já atendia a vítima, e foram os socorristas quem informaram que Elvis não havia resistido aos ferimentos e já estava morto. Segundo os paramédicos, Elvis foi atingido por três tiros: um nas costas e dois na região abdominal.

As testemunhas que falaram com a PM contaram que dois homens chegaram em uma motocicleta modelo Honda Bros, vermelha, e pararam na frente da lanchonete. Um dos homens desceu e seguiu em direção ao jovem, efetuando vários disparos de arma de fogo contra ele e, assim que viu que havia atingido Elvis, voltou à moto, fugindo com o comparsa.

Os policiais do 7º BPM isolaram a área e acionaram a a Polícia Civil, que investiga o caso. Até o momento, não foram divulgadas suspeitas para o que pode ter servido de motivação para o crime.