Jovem é morto a tiros em praça municipal de Anapu

Henrique Lima, de 20 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (23), na Praça Municipal de Anapu, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu diante de várias pessoas que estavam no local. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso, para esclarecer também a motivação do assassinato.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, Henrique caminhava pela rua Santa Rosa, no bairro São Luiz, quando foi seguido por dois homens em uma motocicleta sem identificação. O passageiro do veículo efetuou vários disparos de arma de fogo contra o jovem, que não teve chance de defesa. De acordo com a polícia, a vítima morreu ainda no local, atingida principalmente na r​egião da cabeça.

Após o ataque, os criminosos fugiram, tomando rumo desconhecido. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e auxiliou os trabalhos da perícia.

A Delegacia de Polícia Civil de Anapu já iniciou as investigações e solicitou imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os suspeitos. Até o momento, a autoria e a motivação do homicídio ainda são desconhecidas. A polícia também não informou se a vítima tinha antecedentes criminais, assim como não confirmou se Henrique vinha recebendo ameaças antes do crime.