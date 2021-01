Jovem é executado com nove tiros disparados por dupla de moto

Um homem identificado como Kelvin Daniel Silva Rodrigues, de 24 anos, foi executado a tiros na noite desta segunda-feira (4), na rua 10 de Maio, esquina com a avenida Transcoqueiro, no bairro do Mangueirão, em Belém. O crime aconteceu por volta das 20h.

De acordo com testemunhas, Kelvin estava em uma motocicleta, parado na esquina, quando foi abordado por dois homens. Os executores, ainda segundo testemunhas, também estariam em uma motocicleta e utilizavam capacete. Eles teriam disparado nove vezes contra Kelvin, que morreu na hora, na mesma esquina onde estava minutos antes. Os criminosos fugiram logo em seguida sem ser identificados pelas testemunhas.

Kelvin não era morador da localidade e não foi reconhecido pela população. De acordo com os policiais militares do 6° Batalhão (6° BPM), que atenderam a ocorrência, o rapaz não tinha passagem pela polícia.

A autoria e as motivações do assassinato ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.