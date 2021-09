Jovem é executado a tiros na frente dos amigos em Parauapebas

Um jovem de 20 anos de idade, identificado como João Guilherme Abreu, foi executado a tiros, por volta das 16h30 do último sábado (11), na rua Rogério Cardoso, no bairro Liberdade, em Parauapebas. Ele teria voltado de um banho de rio com amigos, quando ocorreu o assassinato, cometido por um homem que estaria na garupa de uma motocicleta Honda Bros, preta, cuja placa não foi identificada.

O crime teve como testemunhas um jovem, na frente da casa do qual eles ingeriam bebida alcoólica, na companhia de um terceiro, que foi baleado em um dos braços. O motivo do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas por pontos estratégicos de venda de drogas na cidade.

Entretanto, segundo as testemunhas, João Guilherme não pertencia a nenhuma facção, mas, equivocadamente, fez um sinal que deu a entender para os seus assassinos que pertencia a um grupo inimigo ao deles.

“Eles passaram e mostraram três dedos na nossa direção, o João Guilherme mostrou dois. Eles pararam e perguntaram se ele pertencia a alguma facção. Ele disse que não e que havia feito apenas uma brincadeira. Eles, então, disseram ‘presta atenção, presta atenção’ e saíram. Mas, em um minuto voltaram e já chegaram atirando,” conta uma das testemunhas, que pediu para ter a identidade preservada.

Natural de Breu Branco, no sudeste paraense, onde ainda residem seus familiares, João Guilherme trabalhava em uma farmácia do bairro da Paz, em Parauapebas, há cerca de três meses. Na tarde de sábado, ele estaria visitando um amigo.

A Polícia Civil esteve no local do crime para coletar as informações que devem ajudar a localizar os suspeitos, bem como nortear as investigações do caso. O corpo de Wanderson foi removido pelos profissionais do Instituto Médico Legal (IML).