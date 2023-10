Jovem é assassinado em bar no município de Medicilândia

Um jovem, identificado como Renan Fagundes, foi assassinado em um bar, localizado na avenida Marcos Freire, no bairro Liberdade, em Medicilândia, no sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 17h45 da última sexta-feira (13). A Polícia Militar foi acionada por testemunhas para atender a ocorrência e constatou o crime. Com informações do site confirma Notícia.

Segundo informaram as pessoas que presenciaram o crime, a vítima estava no bar quando o suspeito teria chegado e disparado contra ele. Para tentar escapar, Renan ainda tentou correr para os fundos do estabelecimento, porém logo caiu em um terreno baldio, já que estava ferido, pouco tempo depois morreu no local.

As testemunhas disseram à Polícia Militar do Pará (PMPA) que, após cometer o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Os policiais militares fizeram rondas pela área, no entanto, até então, ninguém havia sido localizado.

De acordo com a PM, Renan Fagundes havia saído recentemente do sistema penitenciário e, possivelmente, teria envolvimento em dois homicídios. O caso segue sendo investigado e agora a polícia tenta localizar o autor dos disparos e identificar o motivo que teria levado ao crime. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo. Denúncias podem ser feitas de forma anônima ao 181 ou 190.