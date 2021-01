Jovem é morto a tiros dentro da própria casa por dupla criminosa

Um adolescente teve a residência invadida por dois homens e foi morto a tiros na última segunda-feira (4). Os acusados fugiram logo após o crime, ocorrido na Vila Cruzeiro, zona rural de Conceição do Araguaia, no sul do Pará.

Testemunhas relataram que a vítima estava em casa quando foi rendida pela dupla. Um dos criminosos sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra o jovem. Os acusados fugiram do local logo após a execução.

A Polícia Militar prossegue com as investigações para tentar identificar e chegar aos assassinos, mas, até a manhã desta terça-feira (5) ninguém havia sido preso.