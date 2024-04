Jangada misteriosa é achada por pescadores em Bragança, no Pará

Uma jangada pertencente a um nadador francês foi achada por pescadores em Bragança, no nordeste do Pará. Eles viram a embarcação, que tem um formato diferente, à deriva e vazia em alto mar. Ainda segundo o Portal do Marajó, as primeiras informações apontam que a jangada pertence ao nadador francês Fabian Leroux.

No momento, a embarcação está em porto de Salinas. A embarcação seria utilizada numa tentativa de travessia do Atlântico a nado. O objetivo era atravessar os mares em 50 dias e bater recordes. Ainda não há informações sobre o paradeiro do francês. A informação foi divulgada neste sábado (6), mas os pescadores encontraram a jangada na quinta-feira (4).

Nadador foi resgatado com vida, informa Marinha do Brasil

Em nota, divulgada na noite deste sábado (6), a Marinha do Brasil informou que, em dezembro de 2023, o nadador francês Fabian Leroux pretendia atravessar o Oceano Atlântico a nado, partindo de Cabo Verde, na África, com o objetivo de chegar a Barbados, no Mar do Caribe. O nadador contava com uma embarcação de apoio, dotada de um sistema de navegação autônomo.

Contudo, ainda na costa africana, a embarcação apresentou avarias no leme. O nadador foi resgatado pela autoridade marítima de Cabo Verde, mas sua embarcação foi abandonada, ficando à deriva. Há duas semanas, um navio da Marinha do Brasil avistou o barco autônomo na costa do Maranhão. Em função do estado do mar, não foi possível o reboque da embarcação.

A Marinha do Brasil informou que emitiu alerta aos navegantes e realizou contato com o proprietário do barco. A embarcação permaneceu à deriva até ser localizada por pescadores, no Pará.