Investigado por morte de enteado a tiros é preso pela PC em Redenção

Um homem foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado, em Redenção, sudeste do Pará. Conforme as informações da Polícia Civil, a ação ocorreu na segunda-feira (18/11). As investigações apontam que o preso teria atirado contra o enteado ao achar que a vítima havia subtraído munições.

A captura ocorreu por meio da Delegacia de Redenção e da Delegacia de Homicídios (DH). O mandado foi expedido pela Vara Criminal da Comarca da cidade. Segundo a PC, a motivação para o homicídio a tiros, que ocorreu em outubro deste ano, teria sido fútil. A PC informou que o suspeito acreditava que o enteado teria pego algumas munições que estavam guardadas. Contudo, os agentes apuraram que o investigado não tinha sequer autorização para possuir o armamento e o material.

Diante das informações, foram realizadas diligências e o suspeito foi localizado. No imóvel onde ele morava foram encontrados duas espingardas, de calibre 38 e 22. O homem também deve responder pelo crime de posse irregular de arma de fogo. O suspeito foi conduzido até a Unidade de Custódia e Reinserção Social de Redenção (UCRR), onde permanece à disposição do Poder Judiciário.