Indígena é assassinado a tiros após desentendimento em negociação de moto em Vitória do Xingu

Um indígena identificado como Orlando Silva, de 55 anos, foi morto a tiros no início da noite de domingo (22), em uma área conhecida como Baixada do Travessão do 27, no sentido da aldeia Paquiçamba, na zona rural de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. De acordo com informações preliminares da polícia, o homicídio teria ocorrido após um desentendimento durante uma negociação por uma motocicleta.

Testemunhas relataram que os envolvidos consumiam bebida alcoólica em uma residência antes da discussão, que acabou evoluindo para o homicídio. O autor teria se armado e efetuado o disparo. A vítima foi atingida por um disparo de espingarda calibre 20 na região da cabeça e morreu ainda no local. A motivação seria uma discordância na negociação por uma moto. Após serem informados sobre o caso, policiais civis se deslocaram até a área e confirmaram a ocorrência.

A Polícia Civil informou que o principal suspeito já foi identificado e está sendo procurado após fugir do local do crime. Buscas estavam sendo realizadas na área pela Polícia Militar para localizar o principal suspeito.

Depois da perícia no local, o corpo foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de necropsia. O caso segue sob investigação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.