Incêndios em área de mata de Belém e Ananindeua assustam moradores

Dois casos de incêndios em Belém e Ananindeua assustaram moradores na tarde de sábado (14). As situações foram registradas em vídeos pela população, que temia ter as residências atingidas pelas chamas e também relatava o incômodo gerado pela fumaça.

Um dos incêndios foi registrado durante a tarde na avenida Perimetral, no bairro do Marco, em Belém. Testemunhas relataram que o fogo começou após um casal fazer uma fogueira para queimar cobre. Devido a vegetação seca, as chamas se alastraram pela área, que pertence a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Algumas árvores foram queimadas pelas chamas, que ganharam grandes proporções. Segundo os moradores, próximo ao local existe um posto de combustíveis e o temor era que o local fosse atingido pelo incêndio. Os trabalhadores do estabelecimento ligaram para o Corpo de Bombeiros, que chegou ao local momentos depois e realizou a contenção das chamas. A área ainda passou por um trabalho preventivo, para evitar que novos focos de fogo retornassem.

Imagem do local onde o incêndio ocorreu no bairro de Águas Lindas (Foto: Redes Sociais)

O outro caso de incêndio foi registrado por moradores do Bairro de águas Lindas, em Ananindeua, também na tarde de sábado (14). Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o fogo em uma área de descarte de lixo, próximo a uma vegetação. As chamas altas geraram muita fumaça e várias pessoas saíram de suas casas devido ao incômodo.

Nos vídeos é possível ver as chamas altas atingindo árvores e o mato. Além disso, como o fogo atingiu o lixo, também se escuta o som de estalos e outros objetos estourando na área do incêndio. Moradores da área informaram que as chamas continuaram até a noite. Não há informações se o Corpo de Bombeiros esteve atuando no local.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que todos os focos de incêndio foram eliminados, sem registro de feridos.