IML é chamado após assassinato no Icuí-Guajará

A equipe de remoção do Institituto Médico Legal (IML) do Centro de Perícia Científicas Renato Chaves confirmou que foi acionada essa manhã para atender um chamado de um homicídio ocorrido no Icuí-Guajará

O assassinato ocorreu na Passagem Bom Jesus, próximo à quadra da Liberdade. A solicitação de remoção foi feita às 6h35.

Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias do crime nem sobre a identidade da vítima. A redação integrada de o Liberal está apurando mais informações. Acompanhe.