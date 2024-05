IFPA afirma que ônibus que sofreu acidente em Tucuruí estava apto para fazer viagem

O Instituto Federal do Pará (IFPA) se pronunciou sobre o ônibus da instituição que se envolveu no acidente em Tucuruí, sudeste do Pará, resultando na morte de quatro pessoas. Conforme o IFPA, o veículo ‘estava apto para fazer a viagem e havia passado por todas as revisões necessárias para um traslado seguro’. Além disso, também foi comunicado que o ônibus irá passar por uma perícia para averiguar as causas do acidente.

Na nota enviada à imprensa, o IFPA informou que o ônibus transportava 40 pessoas. Além disso, 17 estudantes e dois servidores estão internados, sendo uma pessoa em estado grave. Conforme a instituição, as demais vítimas já foram liberadas e estão com familiares ou sob os cuidados de servidores e voluntários, no Campus Porto Colombo, do IFPA de Tucuruí.

Em solidariedade às vítimas, o IFPA decretou luto de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas. Os Jogos dos Institutos Federais (JIF) 2024, que ocorreria em Tucuruí, de 27 a 31 de maio, também foram cancelados.

“O Instituto está prestando toda assistência necessária para as vítimas envolvidas no acidente. Apesar da suspensão das atividades acadêmicas, as atividades administrativas seguem em funcionamento, tendo em vista a situação de emergência. O Instituto se solidariza com as vítimas e seus familiares e lamenta profundamente o ocorrido”, diz um trecho da nota.