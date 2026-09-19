Idoso é encontrado morto dentro de poço em Jacareacanga; Polícia Civil apura o caso

Mizonete Prestes Lagos, de 77 anos, foi encontrado morto dentro de um poço na noite de sexta-feira (18/9), no Sítio Caranã, em Jacareacanga, no sudoeste do Pará. As circunstâncias da morte não foram divulgadas. A Polícia Civil apura o caso.

Segundo o Portal Giro, a vítima, supostamente, estava sozinha no sítio e tinha o histórico de pressão alta. O idoso era natural de Urucurituba, no Amazonas.

O homem que encontrou o corpo relatou que, ao chegar à propriedade, percebeu que o local permanecia aberto e sem sinais aparentes de alteração, ainda conforme o Giro. Como não encontrou Mizonete, passou a procurá-lo nas proximidades até localizá-lo dentro do poço, aparentemente já sem vida.

A Polícia Militar foi acionada e, posteriormente, a Polícia Civil também foi comunicada para realizar os procedimentos cabíveis e apurar as circunstâncias da morte de Mizonete.

Em nota, a PC informou à Redação Integrada de O Liberal que a Delegacia de Jacareacanga apura o caso. “Um homem foi encontrado morto, na sexta-feira (18), no interior de um poço, em um sítio localizado na zona rural do município. Os procedimentos cabíveis estão em andamento e as circunstâncias da morte são investigadas”, comunicou a instituição policial.