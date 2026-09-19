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Polícia

Confronto entre policiais e suspeitos deixa dois mortos em área de mata no Pará

Dois homens foram baleados durante ação policial em Ulianópolis, outros dois suspeitos fugiram

Da Redação
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Imagem meramente ilustrativa (Foto: O Liberal / Arquivo)

Duas pessoas morreram durante uma ocorrência de morte por intervenção policial registrada na madrugada deste sábado (19), por volta das 2h30, em uma área de mata às margens da PA-125, em Ulianópolis, no sudeste do Pará. Segundo informações repassadas pelas autoridades, os policiais realizavam patrulhamento quando receberam uma denúncia sobre indivíduos que estariam escondidos na região.

Conforme o relato, os suspeitos seriam envolvidos no ataque ocorrido no dia 15 de setembro, quando um caminhão foi incendiado no município. As equipes policiais foram até o local indicado e, ainda segundo o registro da ocorrência, encontraram quatro indivíduos na área de mata. De acordo com as autoridades, os agentes deram ordem de abordagem, mas os suspeitos teriam efetuado disparos de arma de fogo. 

Os policiais reagiram e houve um confronto. Após a troca de tiros, dois homens foram encontrados baleados. Os feridos receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ulianópolis. Apesar dos esforços da equipe médica, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram. Os outros dois indivíduos que estavam no local teriam fugido pela área de mata, utilizando a vegetação e a baixa visibilidade para escapar. Buscas foram realizadas na região, mas eles não foram localizados até o momento.

Apreensões

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, uma arma de fabricação artesanal calibre .36, seis munições intactas de calibre .380 e duas munições deflagradas de calibre .36. Também foram apreendidos uma balança de precisão e aproximadamente 80 gramas de uma substância semelhante à maconha. Um dos mortos foi identificado como Edvan Lopes Santos, conhecido pelo apelido de “De Menor”. A identidade do segundo suspeito ainda não havia sido confirmada pelas autoridades.

Investigação

Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas, onde deverão passar por exames de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis, que deverá apurar as circunstâncias do confronto e as demais circunstâncias relacionadas à ocorrência.

As informações iniciais foram divulgadas pela página Boletim de Ocorrências Paragominas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil. Por meio de nota, a corporação respondeu: “A Polícia Civil informa que a ocorrência foi registrada na Delegacia de Ulianópolis. Um inquérito foi instaurado para apurar o caso”. 

 

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