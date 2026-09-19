PM prende homem por tráfico de drogas em Santarém

Thomas Gabriel Moreira dos Santos foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (18/9), suspeito de tráfico de drogas no Beco Semex, bairro Jutaí, em Santarém, região oeste do Pará.

Conforme o portal O Impacto, a situação ocorreu após a PM ter sido acionada via Núcleo Integrado de Operações (NIOP) para averiguar uma movimentação de usuários de drogas que estariam causando transtornos aos moradores.

A corporação informou que o suspeito tentou fugir para uma área de mata, localizada nos fundos da vila onde reside, após visualizar os policiais. A guarnição conseguiu capturar Thomas.

Durante a abordagem, o homem apresentou resistência, sendo necessário o emprego de força para contê-lo. Na revista pessoal, os militares encontraram uma bolsa de cor preta contendo 18 papelotes de cocaína e 10 invólucros de maconha. O material foi apreendido e apresentado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição policial disse que a ocorrência foi registrada na Seccional de Santarém e que "um inquérito foi instaurado para apurar o caso".