Idoso é brutalmente agredido por casal durante assalto em Marabá; suspeita é espancada até a morte

Um idoso identificado como Luís Gonzaga foi brutalmente agredido após ser assaltado por um casal na madrugada de quarta-feira (5/11) na Vila Capistrano de Abreu, zona rural de Marabá, região sudeste do Pará. A suspeita de envolvimento no crime, Ana Kyvia Rocha Veloso, foi encontrada morta horas depois com sinais de espancamento pelo corpo.

A PM soube do roubo por volta de 7h30 e foi informada de que a vítima estava em um posto de saúde recebendo atendimento médico. Os agentes se deslocaram até o local e conversaram com Luís. Para a polícia, ele alegou que estava dormindo quando os suspeitos bateram nele e exigiram que entregasse os R$ 1,2 mil que tinha.

Depois disso, os militares, e também os moradores, começaram as buscas pelos suspeitos. Foi que, no começo da noite de quarta (5/11), a polícia foi acionada novamente pela população para verificar a informação de que havia dois corpos jogados no chão a aproximadamente dois quilômetros de distância da Vila Capistrano de Abreu.

Uma equipe da PM foi até o local e encontrou Ana Kyvia e Otávio Cardoso da Silva bastante machucados. Apesar de ser levada até um posto de saúde, a mulher não resistiu aos ferimentos. Já o homem foi levado pela polícia em estado grave para o Hospital Municipal de Marabá. Até agora, o estado de saúde dele é desconhecido.

Conforme a Polícia Militar, Luís Gonzaga reconheceu o casal como os autores do roubo. Até agora, as autoridades não sabem dizer quem teve participação no espancamento dos suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.