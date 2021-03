Idoso é agredido e tem bicicleta roubada no bairro do Guamá, em Belém

Um assalto registrado por câmeras de segurança tem indignado pessoas nas redes sociais e em aplicativos de mensagens instantâneas na manhã desta segunda-feira (15). No registro, um homem idoso sai da casa, pouco depois das 6h30 da manhã, quando é covardemente agredido por um assaltante. O caso ocorreu no domingo (14), na avenida 14 de abril, entre as passagens 21 de abril e Paulo Cícero, no bairro do Guamá, em Belém.

Na gravação, é possível ver um jovem andando normalmente pela via, até que Ademar Trindade, de 80 anos, surge saindo de casa, de bicicleta, para ir até a igreja. Quando a vítima fecha o portão da residência, o rapaz - que já havia desaparecido do campo de gravação - volta até ele e tenta puxar o veículo.

"Antes de sair, eu sempre abria a porta e olhava de um lado e do outro pra ver se não tem nada. Ontem (Anteontem), pelo contrário, quando olhei, eu vi um cara passando do outro lado, parecia que era gente boa. Como ele foi pro outro lado, eu saí com minha bicicleta. Quando ele voltou, chegou logo me assaltando", relembra.

No vídeo, seu Ademar aparece reagindo à abordagem, leva um tapa no rosto e cai no chão. O suspeito foge em seguida, com a bicicleta. Poucos segundos depois, a filha da vítima sai de dentro da casa do idoso e eles conversam rapidamente sobre o ocorrido, enquanto o homem ainda está no chão.

"Ele só disse pra eu largar a bicicleta. Caímos no chão... Caiu a bíblia, caiu o dízimo que eu levava pra oferta. Aí eu juntei, peguei a bicicleta da minha filha e fui pra igreja", relatou o idoso, que se feriu no rosto ao cair no chão.

O idoso preferiu não registrar boletim de ocorrência sobre o caso. Em nota, a Polícia Civil também informou que não havia registros sobre o caso até a publicação desta matéria.