Idoso de 76 anos é morto com tiro no rosto enquanto dormia na rede

Um idoso de 76 anos, identificado como Peres Soares de Almeida, foi assassinado com um tiro no rosto, dentro da própria residência, na zona rural do município de Medicilândia, sudoeste do Pará, na manhã da última sexta-feira (2). A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o crime, e que não descarta a hipótese de latrocínio. Ninguém foi preso. As informações são do portal Gazeta Real.

O corpo do idoso foi encontrado por volta das 8h30. Ele estava deitado em uma rede, em sua casa, localizada no quilômetro 89 - norte, distante cerca de um quilômetro da sede do município. A vítima estava com um único ferimento no rosto, causado por um disparo fatal de arma de fogo.

Moradores da região disseram à polícia que o idoso estava planejando fazer uma viagem e, para isso, estava juntando dinheiro. O corpo dele foi removido por uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) e encaminhado para o município de Altamira, onde passará por exames de necropsia.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e informou que não descarta a hipótese de latrocínio. Qualquer informação sobre a identidade e localização do suspeito de cometer o crime, pode e deve ser repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações (190), ou pelo whatsapp da Atendente Virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.