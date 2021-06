Homens roubam gerente de agência lotérica e morrem em confronto com a polícia

Dois homens, que não tiveram a identidade revelada, foram mortos em confronto com a Polícia Militar, no município de Uruará, no sudoeste do estado. As mortes ocorreram logo após a dupla ser acusada de assaltar a gerente de uma casa lotérica quando ela chegava à agência da Caixa Econômica Federal com o malote de dinheiro da loteca, na tarde desta segunda-feira (14). Os suspeitos estavam armados. Com informações do site Giro Portal.

A polícia também prendeu outros dois homens, acusando-os de serem cúmplices dos supostos ladrões ao darem apoio para a fuga dos assaltantes. Ainda, segundo a PM, os dois homens que assaltaram e gerente da casa lotérica são naturais de Breu Branco, na região do sudeste paraense, e teriam tido o apoio de gente de Uruará para cometer o crime.

O ASSALTO

O assalto ocorreu no modo conhecido como "saidinha bancária", quando ladrões focam em alguém que saca dinheiro em uma agência bancária e na saída do banco, roubam a pessoa.

A polícia foi avisada sobre o assalto à gerente, perseguiu e trocou tiros com a dupla de suspeitos. Resultado. Os dois homens morreram. Um deles, gravemente ferido, foi levado ao hospital municipal, mas não resistiu.

O Grupamento Tático Operacional (GTO) de Altamira foi acionado para dar apoio para PM, em Uruará. Nenhum policial se feriu na ação. Os assaltantes, de acordo com os policiais, seriam integrantes de uma quadrilha especializada em assaltos na modalidade ''saidinha bancária'', atuante no município de Tucuruí, no sudeste paraense.

O malote com o dinheiro foi recuperado. Uma moto e um carro fiat strada utilizados para dar apoio à ação criminosa foram apreendidos, assim como um revólver e uma pistola.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil de Uruará.