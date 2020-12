Homem vai preso após tentar matar companheira a facadas por conta de ciúmes

Um homem foi preso após tentar matar a companheira por conta de ciúmes no município de Paragominas, no sudeste paraense. O cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do acusado foi cumprido por policiais civis da Delegacia de Paragominas na manhã desta terça-feira (1º). O agressor, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em uma região chamada de Paragonorte, na zona rural da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a tentativa de feminicídio ocorreu em novembro deste ano. Na ocasião, o acusado tentou matar a esposa a facadas, por ter tido ciúmes da vítimas. Não há informações, entretanto, de como teria começado a violência. A mulher ficou gravemente ferida, mas foi socorrido e conseguiu sobreviver.

O homem foi preso e está a disposição da justiça.

Sobre o feminicídio

Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima, também descrito como misoginia. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres.