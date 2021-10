Homem sofre atentado em frente a Igreja dos Capuchinhos, em Belém

Um atentado a tiros foi registrado na manhã deste sábado (16) assustou quem circulava por um dos cruzamentos mais movimentados do bairro de São Brás, em Belém. Um homem, ainda sem identificação, foi atingido por disparos de arma de fogo na esquina da travessa Francisco Caldeira Castelo Branco com avenida Conselheiro Furtado. Ele sobreviveu ao ataque e foi socorrido para receber atendimento médico, enquanto os atiradores fugiram.

Segundo funcionários de pontos comerciais da região, o caso foi por volta de 9h20 da manhã. O homem vinha em sua motocicleta descendo a Castelo Branco, e bem próximo da Paróquia de São Francisco de Assis - Ordem dos Capuchinhos - um carro emparelhou com ele, e um dos ocupantes atirou duas vezes. Depois do ataque, o carro seguiu na direção do bairro do Guamá, seguindo direto, enquanto o motociclista dobrou a esquina.

Ferido, o homem conseguiu se manter na motocicleta por mais alguns metros, até cair na frente de uma loja de materiais de construção, sangrando muito. A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, e foram esses agentes que prestaram os primeiros atendimentos ao homem ferido. Em seguida, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegou e levou a vítima.

Minutos depois do crime, policiais civis da Divisão de Homicídios, cuja sede fica a 500 metros do local onde aconteceu o atentado, chegaram para investigar o caso. Segundo os policiais, o homem ferido foi levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas eles não tinha detalhes sobre seu estado de saúde. Até o fim da manhã, a Polícia Civil prosseguia com as investigações para entender o que ocorreu nesse atentado em um ponto muito movimentado da capital paraense.