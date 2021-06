Homem se envolve em briga, é perseguido e acaba executado a tiros em Parauapebas

Douglas da Silva Ribeiro, de idade desconhecida, foi executado a tiros após se envolver em uma briga no bairro Guanabara, em Parauapebas, no sudeste paraense. A confusão ocorreu na noite desta quarta-feira (16), na praça Faruk Salmen, área central da cidade, e a vítima foi morta em um bar, na rua Daniela Perez, no mesmo setor. As informações são do Correio de Carajás.

Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, a vítima teria se envolvido em uma confusão, armada com um faca, pouco antes de ser morta. Não há informações do que possa ter causado o desentendimento e nem de quantas pessoas estariam envolvidas na briga. Logo em seguida, Douglas deixou o local onde tudo ocorreu, mas foi perseguido por uma dupla em uma motocicleta Honda Biz de cor preta.

Os suspeitos, ainda seguindo a testemunha, trajavam jaquetas e não estavam utilizando capacete. Na rua Daniela Perez, os algozes efetuaram um disparo de arma de fogo que atingiu a perna da vítima. Douglas tentou fugir e correu para se abrigar dentro de um estabelecimento comercial, mas foi seguido e executado a tiros. A dupla fugiu em seguida.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Aos policiais, outras pessoas apresentaram versão semelhante, mas relataram que os atiradores estavam cobrindo o rosto com o equipamento de proteção.

A Polícia Civil deve investigar o caso. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).