Homem se entrega à polícia após assalto a van e roubo de motocicleta

Após inúmeras denúncias de assalto e roubo, um homem identificado como Eliasiber Araújo Rodrigues se entregou à Polícia Militar de Nova Ipixuna durante uma operação realizada na tarde do último sábado (31). Os militares receberam informação de um assalto a um transporte coletivo alternativo.

Informações preliminares davam conta de que dois criminosos armados estavam fazendo motorista e passageiros reféns, com o intuito de roubar todos os pertences e objetos de valor das vítimas.

De acordo com os policiais, a van se deslocou para a Vicinal Sapucaia, zona rural do município e, ao chegarem ao local, as vítimas afirmaram que foram gravemente ameaçadas pelos assaltantes que fugiram sem deixar rastro.

Com as informações e características físicas dos criminosos, a polícia começou as buscas pelas proximidades, mas sem sucesso.

Pouco tempo depois, a PM recebeu uma nova chamada. Dessa vez, um roubo de uma motocicleta.

As características dos criminosos que roubaram o veículo eram as mesmas dos indivíduos que assaltaram a van.

Durante as buscas, os policiais receberam informações de que os assaltantes teriam se deslocado para a Vicinal do Murumuru, Núcleo de Morada Nova, em Marabá.

A equipe da PM da localidade foi acionada e na altura do quilômetro 22 avistou os dois indivíduos, que efetuaram disparos contra os policiais, que tiveram que responder à agressão.

Eliasiber se entregou à polícia. O outro, que não foi identificado, fugiu do local. Com o suspeito preso, foram encontrados os bens das vítimas, como relógios, celulares, sapatos, fones de ouvido, mochila e dinheiro em espécie, além dos veículos roubados.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Ipixuna para que as providências cabíveis pudessem ser tomadas. As informações são do site Correio de Carajás.