Homem sai da contenção e quebra objetos em UPA no Pará

Vídeos que começaram a circular nas redes sociais na tarde do último sábado (18) mostram o momento em que um homem quebra vários objetos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Ninguém ficou ferido e, segundo a prefeitura, o homem foi transferido para Belém. Trata-se de um paciente crônico, com grave transtorno mental e que estava afastado do tratamento na rede pública de saúde, de acordo com a prefeitura.

Ainda conforme a gestão municipal, o paciente teve um surto psicótico e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado à UPA, onde conseguiu sair da contenção.

“Durante o atendimento, ele saiu da contenção e danificou alguns objetos na unidade. A situação foi logo contornada e não houve feridos, apenas prejuízos materiais”, disse a prefeitura de Abaetetuba, por meio de nota.

No vídeo, gravado por pacientes, mostra o homem jogando objetos na unidade de saúde e os demais pacientes g​ritam e se preocupam com quem estava deitado em macas. Outros homens se reuniram para conter o paciente.

“O paciente foi medicado e transferido para um hospital psiquiátrico de referência na capital, onde receberá o tratamento adequado”, informou a prefeitura, ao acrescentar que a UPA está passando por reparos e funciona normalmente.