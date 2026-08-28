Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

'Homem-Peixe' é encontrado e resgatado vivo nadando em área portuária de Vila do Conde

O ativista ambiental colombiano Wilber Honório Muñoz, conhecido como “Homem-Peixe”, foi encontrado por uma equipe de um empurrador

O Liberal
fonte

Ativista 'Homem-Peixe' foi encontrado nadando em área portuária de Vila do Conde, em Barcarena. (Reprodução Redes Sociais)

O ativista ambiental colombiano Wilber Honório Muñoz, conhecido como “Homem-Peixe”, foi encontrado vivo nadando em área portuária de Vila do Conde. Wilber foi encontrado e resgatado sem ferimentos por uma equipe de um empurrador. O ativista se perdeu das equipes que acompanhavam a travessia da Baía do Marajó, entre Ponta de Pedras e Barcarena, na manhã desta sexta-feira (28).

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o homem foi encontrado nadando na região de Vila do Conde. Ele não estava ferido e não precisou de atendimento", detalhou o órgão.

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), também confirmou a informação. A CPAOR "manteve coordenação com o Centro Integrado de Operações (CIOP) para o acompanhamento da situação e o compartilhamento das informações disponíveis. A partir dessa coordenação, foi possível localizar o nadador na área portuária de Vila do Conde, em Barcarena (PA)".

"O nadador foi resgatado por tripulantes de um empurrador que se encontrava na área e, conforme as informações recebidas, estava consciente e sem ferimentos", detalhou a CPAOR.

"A Marinha do Brasil mantém, por meio do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SAR), estrutura permanentemente preparada para atuar na salvaguarda da vida humana no mar e em águas interiores sob sua responsabilidade, bem como para coordenar e prestar apoio aos demais órgãos envolvidos em ocorrências dessa natureza", finaliza.

CASO - O "Homem-Peixe" saiu por volta das 4h de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, com destino à cidade de Barcarena. Durante o percurso, a equipe que o acompanhava perdeu o contato visual com o atleta devido à forte maresia. Wilber realizava a travessia acompanhado por uma equipe náutica de jet skis de Barcarena. A forte maresia registrada na região teria dificultado a visibilidade e, consequentemente, a localização do ativista.

Após o desaparecimento, foram iniciadas buscas pela baía. Lanchas, jet skis e um drone são utilizados na operação. Integrantes da equipe também percorrem diferentes pontos da região na tentativa de encontrar o atleta. Segundo relatos publicados nas redes sociais, as buscas passaram por áreas como a Ponta do Malato e outros trechos da Baía do Marajó. No entanto, até às 12h, Wilber não havia sido localizado.

A travessia entre Ponta de Pedras e Barcarena tem aproximadamente 24 quilômetros. A ação integra a reta final da expedição “Amazonas a Pulmão”, projeto que percorreu cerca de 6,6 mil quilômetros a nado. O objetivo é chamar atenção para a preservação da Amazônia e para os impactos da poluição nos rios, especialmente em relação ao descarte de resíduos plásticos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homem-peixe

Barcarena

ponta de pedras na ilha do marajó
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Acidente com morte é registrado no viaduto da Mário Covas, em Ananindeua

Até o momento, as autoridades apuram detalhes do sinistro.

29.08.26 12h02

POLÍCIA

Mulher é morta a facadas em Santarém; polícia prende 'Coceira'

O delegado Wellington Kennedy ressaltou que o caso é investigado como feminicídio

29.08.26 11h37

POLÍCIA

Parc Paradiso: relembre incêndio que atingiu condomínio há dois anos

Em 2024, um possível curto-circuito em uma televisão teria provocado um incêndio no apartamento de uma das quatro torres

29.08.26 9h33

POLÍCIA

Incêndio é registrado no prédio Parc Paradiso, na Cremação, em Belém

Por enquanto, não há relato de feridos ou detalhes da dimensão do sinistro registrado na manhã deste sábado (29/8)

29.08.26 8h51

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Incêndio é registrado no prédio Parc Paradiso, na Cremação, em Belém

Por enquanto, não há relato de feridos ou detalhes da dimensão do sinistro registrado na manhã deste sábado (29/8)

29.08.26 8h51

POLÍCIA

Perseguição policial termina com quatro presos e PM ferido em Marabá

Um outro suspeito foi baleado na cabeça durante o confronto e levado para o hospital

29.08.26 8h17

INVESTIGAÇÃO

Caso Giovanna: família analisa prontuário médico e cita negligência de André Melo e mais 2 médicos

O advogado criminalista Marco Pina, que trabalha na defesa da família da vítima, também aponta demora na assistência e questiona condutas registradas em documento com mais de 180 páginas

28.08.26 20h34

POLÍCIA

Parc Paradiso: relembre incêndio que atingiu condomínio há dois anos

Em 2024, um possível curto-circuito em uma televisão teria provocado um incêndio no apartamento de uma das quatro torres

29.08.26 9h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda