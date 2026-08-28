'Homem-Peixe' é encontrado e resgatado vivo nadando em área portuária de Vila do Conde

O ativista ambiental colombiano Wilber Honório Muñoz, conhecido como “Homem-Peixe”, foi encontrado vivo nadando em área portuária de Vila do Conde. Wilber foi encontrado e resgatado sem ferimentos por uma equipe de um empurrador. O ativista se perdeu das equipes que acompanhavam a travessia da Baía do Marajó, entre Ponta de Pedras e Barcarena, na manhã desta sexta-feira (28).

"O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que o homem foi encontrado nadando na região de Vila do Conde. Ele não estava ferido e não precisou de atendimento", detalhou o órgão.

A Marinha do Brasil (MB), por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), também confirmou a informação. A CPAOR "manteve coordenação com o Centro Integrado de Operações (CIOP) para o acompanhamento da situação e o compartilhamento das informações disponíveis. A partir dessa coordenação, foi possível localizar o nadador na área portuária de Vila do Conde, em Barcarena (PA)".

"O nadador foi resgatado por tripulantes de um empurrador que se encontrava na área e, conforme as informações recebidas, estava consciente e sem ferimentos", detalhou a CPAOR.

"A Marinha do Brasil mantém, por meio do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo (SAR), estrutura permanentemente preparada para atuar na salvaguarda da vida humana no mar e em águas interiores sob sua responsabilidade, bem como para coordenar e prestar apoio aos demais órgãos envolvidos em ocorrências dessa natureza", finaliza.

CASO - O "Homem-Peixe" saiu por volta das 4h de Ponta de Pedras, no arquipélago do Marajó, com destino à cidade de Barcarena. Durante o percurso, a equipe que o acompanhava perdeu o contato visual com o atleta devido à forte maresia. Wilber realizava a travessia acompanhado por uma equipe náutica de jet skis de Barcarena. A forte maresia registrada na região teria dificultado a visibilidade e, consequentemente, a localização do ativista.

Após o desaparecimento, foram iniciadas buscas pela baía. Lanchas, jet skis e um drone são utilizados na operação. Integrantes da equipe também percorrem diferentes pontos da região na tentativa de encontrar o atleta. Segundo relatos publicados nas redes sociais, as buscas passaram por áreas como a Ponta do Malato e outros trechos da Baía do Marajó. No entanto, até às 12h, Wilber não havia sido localizado.

A travessia entre Ponta de Pedras e Barcarena tem aproximadamente 24 quilômetros. A ação integra a reta final da expedição “Amazonas a Pulmão”, projeto que percorreu cerca de 6,6 mil quilômetros a nado. O objetivo é chamar atenção para a preservação da Amazônia e para os impactos da poluição nos rios, especialmente em relação ao descarte de resíduos plásticos.