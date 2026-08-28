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Ativista colombiano ‘Homem-Peixe’ desaparece durante travessia a nado na Baía do Marajó, no Pará

O desaparecimento ocorreu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (28)

O Liberal
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Ativista colombiano ‘Homem-Peixe’ desaparece durante travessia a nado na Baía do Marajó, no Pará. (Foto: Redes Sociais)

O ativista ambiental colombiano Wilber Honório Muñoz, conhecido como “Homem-Peixe”, desapareceu na manhã desta sexta-feira (28), enquanto atravessava a nado a Baía do Marajó, no Pará. Ele havia saído por volta das 4h de Ponta de Pedras, no arquipélago, com destino à cidade de Barcarena. Durante o percurso, a equipe que o acompanhava perdeu o contato visual com o atleta devido à forte maresia.

Wilber realizava a travessia acompanhado por uma equipe náutica de jet skis de Barcarena. A forte maresia registrada na região teria dificultado a visibilidade e, consequentemente, a localização do ativista.

Após o desaparecimento, foram iniciadas buscas pela baía. Lanchas, jet skis e um drone são utilizados na operação. Integrantes da equipe também percorrem diferentes pontos da região na tentativa de encontrar o atleta. Segundo relatos publicados nas redes sociais, as buscas passaram por áreas como a Ponta do Malato e outros trechos da Baía do Marajó. No entanto, até às 12h, Wilber não havia sido localizado.

A travessia entre Ponta de Pedras e Barcarena tem aproximadamente 24 quilômetros. A ação integra a reta final da expedição “Amazonas a Pulmão”, projeto que percorreu cerca de 6,6 mil quilômetros a nado. O objetivo é chamar atenção para a preservação da Amazônia e para os impactos da poluição nos rios, especialmente em relação ao descarte de resíduos plásticos.

Preparação

Na quinta-feira (27), um dia antes do desaparecimento, Wilber publicou um vídeo nas redes sociais diretamente de Ponta de Pedras, onde se preparava para iniciar a travessia. Na gravação, o ativista relatou que estava sentindo algumas dores no corpo e demonstrou preocupação sobre como conseguiria concluir o percurso.

Segundo ele, a previsão era permanecer nadando durante todo o dia para completar o trajeto até Barcarena. Mesmo diante do desgaste físico, Wilber seguia com a programação da expedição.

As buscas continuam na Baía do Marajó, com a mobilização da equipe náutica que acompanhava o atleta e o Corpo de Bombeiros.

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