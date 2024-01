Homem não identificado é assassinado a tiros em Concórdia do Pará

Um homem não identificado foi assassinado a tiros no ramal Trans Jutaí, localizado na comunidade Igarapé São João, em Concórdia do Pará. O crime ocorreu por volta das 02h44 da madrugada deste domingo (28).

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes de segurança foram informados sobre o homicídio via celular funcional do 31º pelotão do município. Chegando ao local, a PM tentou colher detalhes sobre o ocorrido com moradores da região, porém, sem sucesso.

A Polícia Civil (PC) também esteve no local. O corpo da vítima foi removido para o hospital municipal para aguardar o Instituto Médico Legal (IML).

A reportagem do Grupo Liberal solicitou mais detalhes sobre o crime à PC e aguarda retorno.