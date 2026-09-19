Homem morre em intervenção da policial no bairro Levilândia, em Ananindeua

Victor, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, morreu após intervenção de equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no bairro Levilândia, no município de Ananindeua. De acordo com algumas informações, ele foi atingido por disparos de arma de fogo durante a ação policial.

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O homem foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

A Polícia Civil confirmou a morte do suspeito decorrente da intervenção policial e informou que o procedimento apuratório do caso está sob responsabilidade da Seccional Urbana de Ananindeua.