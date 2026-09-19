Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem morre em intervenção da policial no bairro Levilândia, em Ananindeua

Óbito foi confirmado na UPA da Cidade Nova

O Liberal
fonte

Suspeito morre após intervenção com a Rotam em Ananindeua (Polícia Civil)

Victor, conhecido pelo apelido de “Neguinho”, morreu após intervenção de equipes das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), no bairro Levilândia, no município de Ananindeua. De acordo com algumas informações, ele foi atingido por disparos de arma de fogo durante a ação policial.

VEJA MAIS

image Homem é preso com espingardas e munições escondidas em tijolos no Marajó
Prisão em flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado em Cachoeira do Arari

image Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em ação contra o garimpo ilegal no Pará
Durante a Operação Triplex, agentes apreenderam armas, munições, caminhonetes e celular.

image Colisão entre moto e automóvel deixa criança morta em Curionópolis, sudeste paraense
Caso é investigado pela Polícia Civil do município

O homem foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Nova e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

A Polícia Civil confirmou a morte do suspeito decorrente da intervenção policial e informou que o procedimento apuratório do caso está sob responsabilidade da Seccional Urbana de Ananindeua.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Polícia Civil

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

COLISÃO

Homem morre em colisão frontal entre moto e camionete na PA-457, em Santarém

Acidente ocorreu praticamente no mesmo local onde outro homem morreu na sexta-feira

20.09.26 9h18

ação

Homem morre em intervenção da policial no bairro Levilândia, em Ananindeua

Óbito foi confirmado na UPA da Cidade Nova

19.09.26 21h21

AÇÃO

Homem é preso com espingardas e munições escondidas em tijolos no Marajó

Prisão em flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado em Cachoeira do Arari

19.09.26 19h40

AÇÃO

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em ação contra o garimpo ilegal no Pará

Durante a Operação Triplex, agentes apreenderam armas, munições, caminhonetes e celular.

19.09.26 18h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

COLISÃO

Homem morre em colisão frontal entre moto e camionete na PA-457, em Santarém

Acidente ocorreu praticamente no mesmo local onde outro homem morreu na sexta-feira

20.09.26 9h18

AÇÃO

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em ação contra o garimpo ilegal no Pará

Durante a Operação Triplex, agentes apreenderam armas, munições, caminhonetes e celular.

19.09.26 18h59

ACIDENTE

Colisão entre moto e automóvel deixa criança morta em Curionópolis, sudeste paraense

Caso é investigado pela Polícia Civil do município

19.09.26 18h32

Operação Termidor

Alvo de operação da PF joga celular pela janela ao perceber chegada da polícia em condomínio no Pará

Luciano Rodrigues é apontado como controlador de empresas investigadas em esquema que teria movimentado R$ 1 bilhão

17.09.26 22h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda