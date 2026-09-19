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Polícia

Homem é preso com espingardas e munições escondidas em tijolos no Marajó

Prisão em flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado em Cachoeira do Arari

O Liberal
fonte

Homem foi preso em Cachoeira do Arari após localização de seis espingardas e munições (Polícia Civil)

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um homem no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. Durante a vistoria no imóvel, os agentes localizaram munições escondidas no interior de tijolos, além de seis espingardas.

De acordo com o G1 Pará, o homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil apura a hipótese de o investigado utilizar o local para a fabricação, o armazenamento e a comercialização de armamentos na região.

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Caso é investigado pela Polícia Civil do município

Em depoimento prestado na delegacia, o preso exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele foi autuado e mantido sob custódia à disposição do Poder Judiciário. Os armamentos e as munições apreendidos foram encaminhados para perícia técnica, e o procedimento investigativo segue em andamento.

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