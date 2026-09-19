Homem é preso com espingardas e munições escondidas em tijolos no Marajó

A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na residência de um homem no município de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, no Pará. Durante a vistoria no imóvel, os agentes localizaram munições escondidas no interior de tijolos, além de seis espingardas.

De acordo com o G1 Pará, o homem foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil apura a hipótese de o investigado utilizar o local para a fabricação, o armazenamento e a comercialização de armamentos na região.

VEJA MAIS

Em depoimento prestado na delegacia, o preso exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio. Ele foi autuado e mantido sob custódia à disposição do Poder Judiciário. Os armamentos e as munições apreendidos foram encaminhados para perícia técnica, e o procedimento investigativo segue em andamento.