Homem morre após ser golpeado com canivete, em Trairão

Na madrugada do último domingo, 12, uma morte por esfaqueamento foi registrada dentro de um clube localizado no município de Trairão, as margens da rodovia BR-163, Sudoeste Paraense. A vítima, identificada como João Pedro Ribeiro Mota, de 28 anos, foi atingido na região do tórax por um canivete e morreu logo em seguida. O autor do crime, Cícero Antônio Ribeiro de Sousa, de 30 anos, foi preso em seguida.

Segundo informações colhidas com policiais militares do 70º Pelotão de Trairão, vinculado ao 15º Batalhão (BPM) de Itaituba, o crime foi pouco depois das 2h, no interior do Arena Club. Depois de ser atingido pelo golpe de arma branca João Pedro foi socorrido por amigos, mas não resistiu ao ferimento, morrendo ao chegar no Hospital Municipal.

Os populares também capturaram Cícero, que foi violentamente agredido. Assim que a PM chegou, ele foi imediatamente conduzido à unidade integra de polícia do município, já que o risco de linchamento no local era alto.

De acordo com a polícia local, a motivação do crime ainda não foi totalmente esclarecida. O acusado foi ouvido pelo delegado de plantão, que realizou os procedimentos cabíveis no caso de homicídio e, posteriormente será encaminhada para uma unidade prisional em Itaituba.