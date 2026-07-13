Homem morre afogado em praia de Belterra

Um homem identificado como Milton de Lima, de 45 anos, morreu após se afogar na praia do Cajutuba, no município de Belterra, no oeste do Pará, na tarde de domingo (12/7).
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Segundo o portal O Impacto, testemunhas relataram que a vítima tentava atravessar de uma ponta até a praia, porém não conseguiu concluir o percurso. No momento do ocorrido, ele ainda tentou pedir por socorro, mas a ajuda não conseguiu chegar a tempo.
Milton era natural do Rio Grande do Sul, mas morava na comunidade Amapá, ainda conforme O Impacto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Científica (PCIPA) e Civil (PC) sobre o caso. Em nota, a PC informou que o caso foi registrado como "morte acidental" na Delegacia de Belterra. Já a PCIPA comunicou, também por meio de nota, que o corpo de Milton de Lima foi periciado e liberado para a família.