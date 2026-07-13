Homem morre afogado em praia de Belterra

Testemunhas relataram que a vítima tentava atravessar de uma ponta até a praia, porém não conseguiu concluir o percurso

A imagem em destaque mostra o corpo da vítima na praia onde aconteceu o afogamento. ( Foto: Foto: Reprodução | O Impacto )

Um homem identificado como Milton de Lima, de 45 anos, morreu após se afogar na praia do Cajutuba, no município de Belterra, no oeste do Pará, na tarde de domingo (12/7).

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Segundo o portal O Impacto, testemunhas relataram que a vítima tentava atravessar de uma ponta até a praia, porém não conseguiu concluir o percurso. No momento do ocorrido, ele ainda tentou pedir por socorro, mas a ajuda não conseguiu chegar a tempo.

Milton era natural do Rio Grande do Sul, mas morava na comunidade Amapá, ainda conforme O Impacto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento.