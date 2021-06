Homem leva facadas no tórax e morre dentro de quartel do Corpo de Bombeiros

Um homem morreu dentro do Corpo de Bombeiros, na tarde deste sábado (12). Uma vítima de facada, com nome ainda não identificado, chegou com ferimentos graves e chegou a ser atendido pelos militares do 41º Grupamento Bombeiro Militar (GBM), em Ceilândia.

A vítima teve duas perfurações na altura do tórax. Mesmo com o amparo dos homens da corporação, não foi possível salvá-lo.

O caso está sendo investigado pela Polícia do Distrito Federal (DF).