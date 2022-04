Homem espanca adolescente de 14 anos por se incomodar com assovio

Um homem de 27 anos agrediu a chutes e pontabés um adolescente de 14 anos na tarde desse sábado (23), em uma quadra esportiva no Distrito Federal. A violência foi gravada por uma outra criança e repassada a vizinhos. No vídeo, é possível ver o adulto desferindo diversos chutes contra a vítima, que se encolhe no chão e tenta proteger a cabeça dos golpes. As informações são do Metrópoles.

Segundo crianças que estavam na quadra esportiva, o adolescente foi espancado por cerca de 3 minutos. A motivação para os ataques, segundo os vizinhos, teve a ver com assobios que o jovem fazia para chamar a mãe na frente de casa.

“Eles moram um de frente pro outro, o adolescente chega em casa, assobia e grita para a mãe abrir o portão, e isso incomoda o rapaz”, explicou Eduardo Ribeiro Machado, 32 anos, servidor público e vizinho dos envolvidos.

O homem teria reclamado com o adolescente e o garoto de 14 anos teria dito: “Você não vai me bater, porque não é meu pai”. O agressor, então, teria respondido: “Você vai ver se eu não sou seu pai”. Depois disso, a vítima foi para a quadra e foi seguida pelo agressor.

A mãe do adolescente registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e o menor de idade fez exames de corpo de delito.