Homem é preso por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Vitória do Xingu

Um homem de 52 anos condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido foi preso pela Polícia Civil do Pará na última quarta-feira (26/03), em cumprimento de mandado de prisão preventiva. A prisão foi feita pelos agentes da Delegacia de Vitória do Xingu e com o apoio da Superintendência Regional do Xingu.

A prisão foi resultado de investigações conduzidas a partir de bancos de dados integrados. O mandado, expedido pela Comarca de Vitória do Xingu em fevereiro de 2022, levou os agentes a identificarem o endereço onde o condenado residia de forma irregular. Com base nessas informações, a equipe policial localizou o suspeito e efetuou a prisão sem que ele oferecesse resistência.

Após a captura, o homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, transferido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.