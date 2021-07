Jovem é preso em ônibus com mais de 10 quilos de drogas dentro de bagagem em Santarém

Um jovem de 19 anos foi preso após ser flagrado, na noite desta quarta-feira (30), com mais de 10 quilos de drogas escondidas dentro de uma bagagem de mão em Santarém, no oeste paraense. O flagrante ocorreu por volta das 23h54, no quilômetro 995, da BR-163, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a umo veículo de transporte de passageiros, que seguia com destino à capital paraense.

Iniciados os procedimentos de fiscalização, verificações de bagagens e consultas de pessoas, um passageiro chamou a atenção dos agentes. Ele apresentou nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe e, por isso, ele foi convidado a desembarcar para acompanhar a revista detalhada em suas bagagens de mão.

Foi neste momento que os agentes encontraram 11 tabletes de entorpecentes, totalizando 10,41 kg de drogas, das quais aproximadamente 6,15 kg eram de pasta base de cocaína e 4,26 kg de maconha. A quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 770 mil reais para o crime organizado.

Diante do exposto, em tese, do crime de tráfico de drogas, o jovem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.