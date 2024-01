Homem é preso em flagrante por exploração de jogos de azar, em Igarapé-açu

Na segunda-feira (8), a Polícia Civil do Pará deu início a operação “Jogo de Tolo” no município de igarapé-açu. Durante a ação, foi efetuada a prisão de um homem pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de identificação veicular e exploração ilegal de jogos de azar. A operação também contou com a colaboração da Polícia Militar para busca em residência, onde foram apreendidas diversas máquinas de caça-níqueis, motocicletas, placas e documentação de veículos roubados, além de itens para instrumentalizar um bolão da sorte falsificado, bem como bolinhas falsificadas utilizadas para enganar as pessoas em sorteios.

“O trabalho investigativo da equipe foi de suma importância na identificação do homem, o que comprova a eficácia da colaboração entre as forças policiais”, reforçou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com o criminoso, que atualmente, se encontra à disposição da Justiça.

“Em mais uma ação, a equipe da Delegacia de Igarapé-Açu retira de circulação suspeitos de receptação de veículos roubados, como forma de redução dos roubos que vêm ocorrendo na região. A apreensão do veículo e devolução do bem subtraído à vítima, que é o mais importante, é o trabalho que se espera da Polícia Civil. Essa operação foi mais um exemplo da boa atuação dos policiais no município de Igarapé-Açu, além do combate a jogos ilegais não autorizados”, informa Felipe Pereira Silva, delegado da Delegacia de Igarapé-Açu.