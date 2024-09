Homem é preso em flagrante por contrabando de cigarros em Abaetetuba

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Polícia de Abaetetuba, prendeu em flagrante, no último sábado (21), Diego Ribeiro Macêdo, investigado pelo crime de contrabando de cigarros. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina na cidade, por volta das 10h40, no bairro do Algodoal.

Segundo informações da polícia, a prisão aconteceu após o suspeito ser flagrado transportando dois volumes cobertos por um saco azul, enquanto conduzia uma motocicleta. O homem foi avistado nas proximidades do posto de combustíveis, localizado no cruzamento entre as ruas Veiga Cabral e Tiradentes. Ao perceber a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e acelerou o veículo, levantando suspeitas, segundo a polícia.

A equipe da Polícia Civil iniciou o acompanhamento do suspeito, que foi abordado na rua Crisanto dos Passos Lobato. Durante a abordagem, Diego admitiu que transportava caixas de cigarro contrabandeado da marca Mac Ice Cool. Diante da confissão e da apreensão dos produtos, ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante por contrabando, crime previsto no artigo 334-A do Código Penal.

As investigações continuam para apurar a origem e o destino da carga, bem como possíveis envolvidos no esquema.